05-10-2017 17:47

Universidade Sénior do Sabugal inicia novo ano letivo

A Universidade Sénior do Sabugal inicia na segunda-feira o ano letivo 2017/2018 com as disciplinas de atividade física, canto coral, expressão plástica, informática, inglês, música instrumental e saúde. Segundo a Câmara Municipal do Sabugal, a Universidade Sénior funciona desde 2010 e é "um projeto dinâmico e promotor da melhoria da qualidade de vida dos seniores" do concelho. "A Universidade Sénior tem como pressuposto dar resposta à procura de ensino informal em diferentes domínios, assim como incentivar a frequência de atividades recreativas, de lazer ou outras por parte da população sénior. Além do acesso ao conhecimento, pretende-se, sobretudo, fomentar a troca de experiências, de motivações e de afetos", refere a fonte.