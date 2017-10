04-10-2017 18:20

Banda da Covilhã toca nos bairros da cidade

Este mês a Banda da Covilhã está na rua com duas iniciativas, uma delas designa-se “A Banda da Covilhã visita o seu Bairro” e consiste num desfile pelos principais bairros da cidade.

O primeiro acontece esta quinta-feira, a partir das 10h30, no bairro dos Penedos Altos. Segundo a coletividade, o objetivo é promover a música e levar a banda a locais «onde há muito tempo não passa», além de se destinar também à angariação de fundos para a aquisição de instrumentos para a sua academia de música. Depois dos Penedos Altos segue-se o Rodrigo e Estação, Biquinha e bairro Municipal, Santo António e outros locais da Covilhã. A segunda atividade prevista para outubro chama-se “A Escola vem à Banda” e proporcionará visitas de turmas do 3º e 4º ano do primeiro ciclo e do 5º e 6º anos à filarmónica para conhecerem a sua história, os instrumentos, as orquestras. Haverá também jogos e várias surpresas. No âmbito desta proposta, a Banda organiza ainda oficinas de instrumentos em que os professores da academia de música visitam as escolas. Mais informação e inscrições através do email bandadacovilha@gmail.com.