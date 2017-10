04-10-2017 17:57

“Joguilho” em Famalicão e Valhelhas

O “Joguilho” é uma atividade iniciada em 2015 pela Associação de Jogos Tradicionais da Guarda (AJTG) e vai prosseguir no sábado em Famalicão da Serra e Valhelhas.

Trata-se de uma atividade que, partindo das tradições lúdicas da região, pretende dar a conhecer o meio e as suas riquezas, algumas das quais desconhecidas para o comum dos cidadãos. Os participantes saem da sede da AJTG, no Largo do Torreão (Guarda), pelas 9 horas, rumo a Famalicão, onde terão a oportunidade de reviver um jogo muito característico da aldeia, o beto, e contactar de perto com a arte da cestaria que um artesão demonstrará ao vivo. O almoço está previsto para Valhelhas onde haverá novamente jogos tradicionais e animação musical.