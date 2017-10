04-10-2017 17:19

Mulher detida em Gouveia por extorsão

A GNR deteve ontem, em Gouveia , em flagrante delito, uma mulher de 37 anos, pelo crime de extorsão, tendo-lhe sido apreendidas quatro notas de 50 euros.

O processo teve início em junho passado, quando a suspeita usou fotografias e vídeos, que poderiam comprometer a vida pessoal de uma cidadã, para a chantagear. No final do mês de setembro a vítima foi novamente contactada pela suspeita, que lhe exigia 5 mil euros em troca da ocultação das fotografias e vídeos, indicando-lhe o modo em que se iria processar a entrega do dinheiro. Alertados para este facto, e após algumas diligências, os militares detiveram a suspeita em flagrante delito.

A detida ficou sujeita à medida de coação de termo de identidade e residência.