04-10-2017 17:00

“Moçalambique” é o novo romance de Manuel da Silva Ramos

O escritor Manuel da Silva Ramos tem um novo livro que vai lançar este sábado (21 horas), na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, no Fundão. O romance, editado pela Parsifal, será apresentado por Fernando Paulouro Neves, recém-galardoado com o Prémio Eduardo Lourenço.

Trata-se de um «hino à solidariedade humana, à extravagância temática e à criatividade literária, características que conferiram a Manuel da Silva Ramos um lugar à parte nas letras nacionais. “Moçalambique” é um canto maravilhoso às paisagens moçambicanas, aos seus costumes ancestrais, às suas mulheres afirmativas e aos homens benevolentes da Terra da Boa Gente», refere a editora no texto de apresentação do livro. O ponto de partida desta história é uma viagem a Moçambique de Sebastião Barbosa, um professor de Português e História expulso do ensino oficial, após um divórcio conflituoso. Por lá muda de nome, africaniza-se e regressa a Portugal como Sebastião Inhambane e com Graça, a mulher da sua vida.

Natural da Covilhã, Manuel da Silva Ramos (1947) ganhou, aos 21 anos, o Prémio de Novelística Almeida Garrett com “Os Três Seios de Novélia”. Desde então tem publicado dezenas de livros, nomeadamente “Portugal, e o Futuro?”, “Jesus, The Last Adventure of Franz Kafka”, “Café Montalto”, “O Sol da Meia-Noite” e “Pai, Levanta-te, Vem Fazer-me um Fato de Canela”. É ainda autor de “Perfumes Eróticos em Tempo de Vacas Magras”, “Impunidade das Trevas” e “O Deputado da Nação” (com Miguel Real), publicados pelas Edições Parsifal.