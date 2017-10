04-10-2017 15:04

Oficina de vídeo com Jorge Pelicano no TMG

O Teatro Municipal da Guarda (TMG) acolhe, este fim-de-semana, a II Oficina de Vídeo do Aspiring Geopark Estrela "Olhares em movimento - uma viagem pela Serra da Estrela", orientada pelo realizador Jorge Pelicano. A Associação Geopark Estrela refere que a oficina tem como principais objetivos «desenvolver competências teóricas e técnicas de vídeo, aprofundar técnicas de gravação de vídeo em ambientes distintos, construir narrativas através do vídeo e compreender a importância do vídeo na promoção turística dos territórios». O orientador dos trabalhos, Jorge Pelicano, é um jovem realizador português premiado internacionalmente e autor de documentários cinematográficos como "Ainda Há Pastores?", "Pare, Escute, Olhe" e "Para-me de repente o pensamento".