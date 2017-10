04-10-2017 09:49

Filme da UBI premiado no Lisbon International Film Festival

Dois realizadores diplomados em Cinema pela Universidade da Beira Interior (UBI) receberam um dos prémios do Lisbon International Film Festival com um filme que produziram enquanto estudantes. Francisco Morais e Miguel Pinto venceram a categoria Best Portuguese Cinema Now, com a curta-metragem “Esta noite que nos chama”. O trabalho foi realizado em 2015, em contexto académico, durante o 2.º ano da licenciatura, na Unidade Curricular (Projecto 1). Além dos dois realizadores, a equipa de rodagem de nove elementos integrou outros estudantes da UBI, em diferentes funções exigidas na produção cinematográfica: Inês Mingote (Produção), Carlos Pereira (Assistente de realização), Pedro Sebastião (Direção de Fotografia) e João Araújo (Direção de Som), Maria Nunes (Assistente de Fotografia) e dois dos três atores principais: Nélson Leão e Pedro Bernardino. A curta-metragem protagonizada por José Ceitil, Nélson Leão (também licenciado em Cinema na UBI) e Pedro Bernardino (mestre em Cinema na UBI), acompanha a história de um vendedor de lãs e dois jovens que entram na sua loja para a assaltar. Mais tarde é revelado que a escolha da loja não foi aleatória e um dos jovens confronta o vendedor acerca de eventos passados.