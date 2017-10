03-10-2017 15:46

GNR da Covilhã recuperou 30 mil euros de material furtado

Diverso material furtado, avaliado em 30 mil euros, foi recuperado no Paul pela GNR da Covilhã. A ação resultou de uma investigação relacionada com furtos em residências no concelho da Covilhã, tendo sido realizada uma busca domiciliária que permitiu apreender 80 peças em ouro e prata (anéis, pulseiras, brincos, fios, relógios, canetas e medalhas), um televisor LCD, um computador e monitor, um amplificador digital, uma consola de jogos, uma máquina de filmar, um micro-ondas, uma máquina de café, uma batedeira elétrica e diversos objetos utilizados na prática dos furtos. O suspeito dos furtos encontra-se já referenciado pelas autoridades.