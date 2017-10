03-10-2017 13:51

Hotel Príncipe da Beira reabre no Fundão

O Hotel Príncipe da Beira, situado entre a EN18 e a A23, no Fundão, deverá reabrir até ao final do ano, com novo proprietário e empresário da zona de Fátima, José Marques. Alegadamente, o hotel terá fechado devido a desentendimentos entre os sócios, acabando por ficar na posse da Caixa Geral de Depósitos que o vendeu a José Marques por cerca de 2,5 milhões de euros.