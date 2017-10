03-10-2017 12:46

Investigação feita na UBI destaca benefícios do arando para a saúde

Um estudo que está a ser desenvolvido na Universidade da Beira Interior (UBI) revela que o consumo de arando tem benefícios para a saúde, nomeadamente para problemas do aparelho urinário. As conclusões mais recentes da investigação centrada nesta baga da família do mirtilo foram publicadas no “Journal of Urology”, considerada a segunda melhor revista científica da área da Urologia. O artigo publicado este mês está assinado por uma equipa de três investigadores da UBI constituída por Ângelo Luís, Fernanda Domingues e Luísa Pereira. Nas próximas etapas vão ser avaliados os efeitos benéficos do consumo de frutos vermelhos para a saúde humana, particularmente no controlo dos fatores de risco de doenças cardiovasculares. Pretende-se ainda estudar as interações químicas entre os compostos bioativos maioritários dos frutos vermelhos e o efeito resultante na atividade antioxidante. Efetuar a caracterização fitoquímica e avaliar as propriedades reológicas e antioxidantes de sumos de frutos vermelhos disponíveis comercialmente, é outra das intenções.