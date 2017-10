02-10-2017 00:44

Passos Coelho admite não se recandidatar à presidência do PSD

Pedro Passos Coelho está na corda bamba após os resultados obtidos pelo PSD nas eleições autárquicas de hoje.

O líder social-democrata admitiu esta noite deixar a presidência do partido depois do pior resultado autárquico da história do PSD.

Numa declaração ao fim da noite, quando já era óbvio que o PS tinha um resultado histórico pela positiva, e o PSD ficava ainda abaixo do que conseguiu em 2013, Passos Coelho anunciou que vai fazer uma «reflexão pessoal» sobre o seu futuro político. Não se recandidatar nas próximas diretas «é uma hipótese, com certeza».

"Não gosto de fugir às minhas responsabilidades", afirmou Passos. O presidente do PSD garantiu que, formalmente, vai cumprir a sua palavra de não se demitir, mas, estando em final de mandato, poderá sair à mesma, não se recandidatando. Um Conselho Nacional do PSD está marcado para terça-feira.