01-10-2017 22:13

Em Manteigas recontagem de votos atrasa resultados

Com três freguesias apuradas, o PS tem mais de 41 por cento dos votos no concelho de Manteigas. Neste momento decorre a recontagem de uma assembleia de voto que será determinante para a decisão final e a atribuição dos mandatos. Esmeraldo Carvalhinho deverá voltar a ser eleito presidente da Câmara Municipal do mais pequeno concelho da região.