30-09-2017 18:05

Fornos de Algodres derrotado no Campeonato de Portugal

A Desportiva de Fornos de Algodres perdeu hoje no terreno da Nogueirense por 3-1 em jogo da quinta jornada da série C do Campeonato de Portugal.

O campeão distrital da Guarda, promovido ao Nacional, ainda não ganhou esta época e continua no último lugar da classificação com cinco derrotas e zero pontos.