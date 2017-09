30-09-2017 17:21

Sabe onde vai votar para as Autárquicas 2017?

Conheça os locais onde vai poder votar no dia 1 de outubro para as Autárquicas 2017.

As assembleias de votos irão funcionar das 8 às 19 horas para todos os eleitores inscritos no recenseamento da respetiva freguesia. Se não sabe qual o seu o nome e freguesia, deve consultar o site https://www.recenseamento.mai.gov.pt/

Além do site pode ainda enviar uma SMS grátis para o número 3838 escrevendo RE (espaço) número do cartão de cidadão (espaço) data de nascimento (no formato AAAAMMDD).

Irá entretanto receber uma mensagem com toda a informação que necessita. Assim, no domingo, se pretender exercer o seu direito de voto e não tiver consigo o Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão, pode apresentar um documento que tenha fotografia actualizada e que seja habitualmente utilizado para identificação (ex: passaporte ou carta de condução).