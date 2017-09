30-09-2017 12:56

Concentração motard em Trancoso

A VIIIª concentração “Motards D’EL Rey” está a decorrer no Pavilhão Multiusos de Trancoso.

Hoje, realiza-se o tradicional desfile dos participantes pelas ruas da “cidade de Bandarra” (16 horas) com paragem no Café Travessa, seguido de um lanche no multiusos e “bikewash”.

À noite sobem ao palco João Seabra e a Banda Bismarck, antes de um espetáculo de “striptease” e da entrega de lembranças.

A concentração termina um dia mais cedo devido às eleições autárquicas.