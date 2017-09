29-09-2017 19:55

Mirror People esta noite no Fundão

Os “Sons à Sexta” estão de volta à Moagem, no Fundão, esta noite (22h30) com o concerto do projeto Mirror People.

O seu protagonista é Rui Maia (teclista dos X-Wife), um músico e compositor com várias camadas, que vão do indie rock à eletrónica. Mirror People é a sua marca no mundo da música de dança. Com “Bring The Light”, o mais recente trabalho dos Mirror People, Rui Maia «invoca a influência dos filmes de Stephen King, a new wave dos Human League e Soft Cell, os primórdios do hip hop, a pop sintética mais recente dos Hot Chip ou o som de Mineapolis de Prince como referências sonoras», adianta a produção. Organizado pela Câmara do Fundão desde janeiro de 2016, com o apoio da rádio Antena 3, o ciclo “Sons à Sexta” é reservado aos artistas e bandas emergentes no panorama musical nacional.