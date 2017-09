29-09-2017 18:48

Homem detido na Mêda por tráfico de droga

A GNR deteve hoje, «em flagrante delito», na localidade de Ermida (Mêda), um homem por tráfico de droga.

A deteção foi realizada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Pinhel no âmbito de uma investigação pelo crime de tráfico de estupefacientes. «O suspeito foi abordado pelos militares em flagrante delito, tendo sido apreendidas 11 plantas de cannabis sativa com cerca de 2,2 metros de altura», refere a GNR. O suspeito de 35 anos foi presente a tribunal.