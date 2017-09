29-09-2017 17:55

Governo prolonga período crítico de defesa da floresta até 15 de outubro

O período crítico do Sistema de Defesa da Floresta, que prevê a proibição de lançar foguetes e fazer queimadas e fogueiras nos espaços florestais, foi hoje prolongado até 15 de outubro devido às condições meteorológicas.

Segundo uma portaria assinada pelo secretário de Estado das Florestas, o prolongamento do período crítico e a respetiva adoção de medidas e ações especiais de prevenção de incêndios florestais, que normalmente termina a 30 de setembro, deve-se a «circunstâncias meteorológicas excecionais prováveis para a primeira quinzena de outubro». Este prolongamento não está relacionado com os meios de combate a incêndios florestais, cuja fase “Charlie” termina no sábado, com a redução de meios no terreno a partir de domingo.