29-09-2017 16:23

Homem detido por tráfico de estupefacientes e furto em Celorico da Beira

A GNR deteve um homem em Celorico da Beira por tráfico de droga.

De acordo com o Comando Territorial da Guarda, o suspeito foi intercetado em «flagrante delito» por elementos do Núcleo de Investigação Criminal da Guarda.

A ação foi realizada no âmbito de uma investigação por furto qualificado, ocorrido no passado dia 27 naquela localidade. «O suspeito foi surpreendido pelos militares com 12 doses de haxixe e várias peças em ouro furtadas em sua posse, tendo sido entretanto apreendidas», refere a GNR.

O indivíduo de 37 anos foi constituído arguido por tráfico de estupefacientes e furto em interior de residência, tendo sido presente a tribunal.