29-09-2017 15:02

Ruas Álvaro Gil Cabral e D. Palmira Dinis da Fonseca (Guarda) sem água esta noite

A água vai faltar esta noite nas ruas Álvaro Gil Cabral e D. Palmira Dinis da Fonseca, na Guarda.

A interrupção decorre entre as 21 e as 23 horas para reparação de um rotura na rede pública, de acordo com informação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) da Guarda.