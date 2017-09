28-09-2017 17:47

Manuel Monteiro entra na campanha em Trancoso amanhã

O antigo presidente do CDS, Manuel Monteiro, participa amanhã na campanha do candidato centrista à Câmara local, António Nascimento.

A jornada começa com uma visita ao mercado semanal e terminará com um jantar convívio. O histórico dirigente tem raízes familiares ao concelho de Trancoso e esta é uma das suas raras aparições nesta campanha autárquica - no fim-de-semana passado esteve ao lado de Assunção Cristas, em Lisboa.