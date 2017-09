28-09-2017 15:27

Grande Prémio das Beiras e Serra da Estrela no calendário da UCI

A União Ciclista Internacional (UCI) aprovou na semana passada, em Bergen (Noruega), a inclusão de 19 corridas portuguesas nos calendários internacionais de estrada e de BTT da próxima época.

Na modalidade de estrada entre as sete escolhidas está a terceira edição do Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela, que será uma prova de classe 2.1 e pontuará para o ranking mundial. O pelotão sairá para entre 12 e 15 de abril, numa organização da Associação de Municípios da Cova da Beira.

No BTT estão confirmadas doze provas internacionais, duas das quais realizam-se no Fundão (13 de maio, Taça de Portugal de XCO, classe 2) e na Mêda (20 de maio, Mêda100 – World Marathon Series, classe 3).