28-09-2017 10:52

Mulher morre afogada em Aldeia do Bispo

Uma mulher de 90 anos morreu ontem afogada dentro de um tanque de rega em Aldeia do Bispo (Guarda), disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

O óbito da idosa foi confirmado no local e o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal do Hospital Sousa Martins da Guarda, indicou a fonte.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 17:05 e estiveram no local elementos dos Bombeiros Voluntários da Guarda, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), para além da GNR e da Polícia Judiciária.