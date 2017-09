27-09-2017 18:34

Associação Académica da Guarda tem novos orgãos sociais

Decorreu estar tarde a tomada de posse dos novos orgãos sociais da Associação Académica da Guarda.

Nuno Pereira dá assim início ao segundo mandato à frente associação de estudantes do IPG e o cargo de presidente Mesa da Assembleia Geral de Alunos continua entregue a Rui Badana.

Para este novo mandato a grande aposta da AAG «vai ser a proximidade com os alunos» do politécnico. Garantido ficou também que este ano «haverá mais atividades, quer culturais, quer desportivas».

Presente na cerimónia esteve Constantino Rei, presidente do IPG, que lançou o repto para que o próximo cortejo da Semana Académica «seja planeado como deve ser, de forma a poder devolver à cidade a alegria e a dignidade».