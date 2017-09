27-09-2017 18:24

Dois detidos por posse de arma proibida e tráfico de droga na Guarda

A PSP da Guarda deteve, hoje, dois homens por posse de arma proibida e tráfico de droga.

A operação foi realizada por elementos da Esquadra de Investigação Criminal no âmbito de um Inquérito por violência doméstica.

Os agentes apreenderam duas armas de fogo, uma moca em madeira, duas facas de arremesso, 1.540 euros em numerário, cinco doses de haxixe e 43 gramas de cannabis em sumidades (Liamba).

Os suspeitos, com 20 e 45 anos, foram presentes ao Ministério Público do Tribunal da Guarda para interrogatório judicial.