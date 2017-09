27-09-2017 16:54

Sp. Covilhã empata com Benfica B

O Sp. Covilhã empatou 1-1 com o Benfica B esta tarde, no Seixal, em jogo da oitava jornada da IIª Liga. Os golos foram marcados na segunda parte, com os serranos a inaugurarem o marcador aos 55’, por Erivelto.

O tento do empate foi marcado por Keaton Parks aos 62’. No sábado, o Covilhã recebe o Arouca, despromovido da Iª Liga, no complexo desportivo.