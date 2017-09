27-09-2017 15:44

Jorge Pelicano orienta oficina de vídeo no TMG

Estão abertas as inscrições para a IIª Oficina de Vídeo, que vai decorrer a 7 e 8 de outubro no TMG sob a orientação de Jorge Pelicano.

O jovem realizador é autor dos documentários “Ainda Há Pastores?”, “Pare, Escute, Olhe” e “Para-me de repente o pensamento”, todos premiados internacionalmente. Esta formação é promovida pela Aspiring Georpark Estrela e destina-se a «reforçar o papel do cinema e do documentário enquanto estratégia de comunicação e de intervenção cultural», mas também a compreender a importância do vídeo na promoção turística dos territórios. Mais informações e/ou inscrição em https://goo.gl/FpwvF6.