27-09-2017 12:49

Asdrúbal Lero preside à UGT/Guarda

Asdrúbal Lero, antigo dirigente da delegação da Guarda do Sindicato de Professores da Zona Centro (SPZC), foi eleito presidente da UGT/Guarda no IIIº congresso da estrutura distrital da União Geral de Trabalhadores, realizado no Hotel Vanguarda no sábado.

A tomada de posse dos novos órgãos sindicais terá lugar na segunda-feira (18h30), na sede do SPZC e da UGT/Guarda.