27-09-2017 11:32

Câmara da Guarda dá parecer positivo a explorações de lítio na zona sul do concelho

A Câmara Municipal da Guarda deu este ano pareceres positivos a três explorações de minerais, incluindo lítio, na zona sul do concelho. Em março, a pedido do Ministério da Economia, a autarquia deu pareceres para alargamento da atual concessão C-70 "Gonçalo Sul" (na freguesia de Gonçalo), ao pedido de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de lítio, volfrâmio, estanho, nióbio e tântalo na zona de Vela oeste e entre Seixo Amarelo e Gonçalo, e ao parecer relativo ao pedido de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de quartzo, feldspato e lítio na área da freguesia de Aldeia do Bispo. Álvaro Amaro disse que é importante associar a ciência e a economia para encontrar formas de transformação da matéria-prima existente, o que, a acontecer, significava a criação de «mais empresas» na região. Pela existência de lítio na região, o autarca considera que o município da Guarda tem «condições e bons argumentos» para acolher um investimento da Tesla (marca norte-americana de baterias e de veículos elétricos) que demonstrou interesse em construir uma nova fábrica na Península Ibérica.