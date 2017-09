26-09-2017 16:59

AMCB promove ações de formação em Salamanca para pessoas com deficiência

No âmbito da Comunidade de Trabalho BIN SAL, a Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) vai promover duas ações de formação para pessoas com deficiência na província de Salamanca (Espanha).

As sessões serão ministradas pela ASPRODES. Uma das formações versará sobre os “Cuidados Sociais para pessoas dependentes em Instituições sociais” e realiza-se em Ciudad Rodrigo. A outra será dedicada às “Operações básicas de restaurante bar” e terá lugar em Salamanca.

Os cursos vão começar no último trimestre do ano, com a duração de 450 e 290 horas, respetivamente, e os formandos terão direito a uma bolsa que poderá chegar aos 3.000 euros para deslocações, manutenção e estadia em território espanhol.

«É uma oportunidade para que pessoas com deficiência possam adquirir conhecimento e formação para poderem depois integrar empresas ou instituições nacionais», afirmou José Manuel Custodia Biscaia, presidente do conselho de administração da AMCB. Mais informações e inscrições através do email amcb@amcb.pt