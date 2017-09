26-09-2017 15:18

Seis pessoas detidas na A25 por detenção ou tráfico de armas proibidas

A GNR anunciou a detenção, ontem, na área de serviço de Celorico da Beira da A25 de seis homens

por detenção ou tráfico de armas proibidas.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, os detidos são dois franceses, dois portugueses, um espanhol e um alemão, com idades compreendidas entre os 51 e 71 anos.

A detenção ocorreu numa operação de prevenção da criminalidade geral, com incidência no transporte de armas e estupefacientes, tendo sido apreendida uma caçadeira, uma arma elétrica dissimulada em lanterna, cinco aerossóis de defesa e onze cartuchos.

Presentes a tribunal, os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.