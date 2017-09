26-09-2017 12:47

Dois detidos por tentativa de homicídio qualificado

A Polícia Judiciária da Guarda deteve dois homens, de 50 e 63 anos, por tentativa de homicídio qualificado. Os indivíduos terão tentado matar-se um ao outro de forma simultânea em plena via pública, próximo da vila do Paul, no concelho da Covilhã. Os crimes tiveram lugar por motivações de ordem passional e foram cometidos com um pau, desferido violentamente por um dos detidos sobre a cabeça do outro, que respondeu com quatro disparos de arma de fogo, de calibre 6.35 mm, entretanto recuperada e apreendida, que atingiram gravemente o primeiro. Os indivíduos foram presentes às competentes autoridades judiciárias, para efeitos de primeiro interrogatório judicial, tendo um deles ficado sujeito a prisão preventiva e o outro à obrigação de apresentações periódicas às autoridades policiais e à proibição de contactos.