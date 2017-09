26-09-2017 11:24

Guarda comemora Dia Mundial do Turismo com entradas gratuitas na Sé e no Museu

O Dia Mundial do Turismo será celebrado amanhã na Guarda com visitas guiadas e encenadas ao centro histórico e com entradas gratuitas na Sé Catedral e no Museu, anunciou hoje a Câmara Municipal.

Segundo a autarquia o Dia Mundial do Turismo vai ser assinalado com o lema "Turismo Sustentável - Uma Ferramenta para o Desenvolvimento" e o programa incluirá uma receção encenada aos turistas pela "Ribeirinha", visitas guiadas ao centro histórico durante todo o dia, entradas gratuitas na Sé Catedral e no Museu e ações de divulgação do Geopark Estrela e de operadores de turismo e natureza. A fonte adianta que o dia terminará com uma visita encenada pelo centro histórico da Guarda. A visita gratuita, com início pelas 21h30, realizada em parceria com o Clube Escape Livre e com o Grupo Hereditas, promete aos participantes uma viagem pela história e pelo património da cidade, repleta de humor e de curiosidades.