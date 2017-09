25-09-2017 22:12

Mulher detida na Guarda após morte de filho de sete anos fica em liberdade

A mãe da criança que caiu de um prédio e morreu na Guarda, detida pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita dos crimes de violência doméstica e de exposição ou abandono, foi hoje libertada pelo tribunal.

A mulher, de 49 anos, foi esta tarde presente ao juiz do tribunal da Guarda para primeiro interrogatório, tendo ficado em liberdade, sujeita a apresentações diárias às autoridades policiais da área de residência. A mesma medida de coação foi aplicada à namorada do irmão da criança.

A PJ referiu em comunicado que a mãe é suspeita da «prática reiterada dos crimes de violência doméstica e de exposição ou abandono», agravado pelo resultado da morte da criança, e a segunda mulher é «também suspeita da prática deste segundo tipo criminal».

«Os crimes ocorreram ao longo de vários meses a esta parte, tendo culminado na queda mortal do referido menor desde a varanda do terceiro andar de um prédio, em regime de propriedade horizontal, destinado a habitação, localizado na cidade da Guarda», indicou.