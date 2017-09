25-09-2017 09:53

Vila Franca das Naves vence Aguiar da Beira no arranque do Distrital da Guarda

A derrota do Aguiar da Beira em Vila Franca das Naves (2-0), recém-promovido à Iª Divisão, foi o resultado mais inesperado da primeira jornada do Distrital da Guarda.

A competição da AF Guarda arrancou ontem com destaque para a vitória folgada do Sp. Mêda na receção ao Guarda Unida (6-1), números que colocam a equipa medense no primeiro lugar da classificação.

Já o Sp. Sabugal venceu 2-0 no campo do Vilanovenses e o Gouveia, recém-despromovido ao Distrital, ganhou 1-0 no Soito, enquanto o Trancoso foi ganhar 5-0 a Vila Cortês do Mondego.

Nos restantes jogos o Figueirense derrotou em casa o Manteigas por 2-0 e o S. Romão ganhou 4-3 ao Estrela Almeida.