24-09-2017 16:09

OuTonalidades com seis concertos na Guarda e Famalicão da Serra

O OuTonalidades, o maior circuito português de música ao vivo, tem seis espetáculos programados para o TMG e a Casa da Cultura de Famalicão da Serra (Guarda).

A edição deste ano vai envolver mais de 20 grupos de Portugal, Espanha e Suécia, que vão itinerar de 21 de setembro a 14 de dezembro por várias salas portuguesas, espanholas e suecas. O primeiro concerto do OuTonalidades na região acontece no TMG a 7 de outubro com o projeto sueco Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye (na foto). Para 29 de outubro está agendada a atuação de Sofia Ribeiro na Casa da Cultura de Famalicão da Serra, palco do espetáculo do grupo Andarilho 2.0 sete dias depois. A 17 de novembro será a vez da dupla espanhola Odaiko & Vanesa Muela tocarem no café-concerto do TMG, enquanto no dia 26 desse mês a Desbundixie dixie band estará na Casa da Cultura de Famalicão da Serra. O festival termina a sua incursão pela Guarda com um concerto do projeto Fado Violado naquela freguesia guardense no dia 10 de dezembro. O OuTonalidades é organizado anualmente pela associação cultural D’Orfeu, com o apoio das autarquias.