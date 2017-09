24-09-2017 15:45

Jornadas Europeias do Património celebradas na região

Património e Natureza é tema deste ano das Jornadas Europeias do Património, organizadas pelo ICOMOS e a Direção-Geral do Património por estes dias. Na Guarda, as atividades são organizadas pelo museu local e decorreram desde ontem. Do programa destaca-se o workshop “Peregrino de Santiago”, que se realizou ontem no museu, por Sérgio Pissarra e Pedro Ribeiro; uma caminhada pelo troço do Caminho de Santiago, entre a Guarda e Portela (Aldeia Viçosa) que aconteceu hoje de manhã e, hoje à tarde, a palestra “Caminhos de Santiago – Património e Natureza”, por José Luis Sanches, em Aldeia Viçosa. Na Guarda haverá descida em rappel e slide da Sé Catedral a partir das 14 horas. Em Vila Nova de Foz Côa, a Fundação Côa Parque preparou um programa abrangente para conhecer o Côa na sua vertente natural. Hoje a atividade termina com “Concertos no Património”, em que grupos de sopros e cordas vão tocar nas salas do Museu do Côa e da Igreja Matriz de Foz Côa. No Fundão o programa termina hoje, tendo como cenário principal a Serra da Gardunha. Para estes dias, o Museu Arqueológico Municipal José Monteiro agendou espetáculos de teatro, visitas temáticas, leituras de poemas de autores da região e a exposição fotográfica “A Serra da Gardunha em 1910”, com apreensões fotográficas de Manuel Martins e Silva Tavares, padres do colégio de S. Fiel, destruído pelo incêndio do passado mês de agosto. As Jornadas pretendem chamar a atenção para a importância da relação entre as comunidades, a sua História, o património e a natureza havendo hoje necessidade de preservar e de valorizar esta relação, fundamental para a qualidade da vida e para a afirmação identitária dos territórios.