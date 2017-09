24-09-2017 12:44

Estudantes de Informática da UBI dão formação na Guiné-Bissau

Dois estudantes de Engenharia Informática da Universidade da Beira Interior (UBI) estiveram cerca de duas semanas na Missão Católica de Cumura, na Guiné-Bissau, com o objetivo de dinamizarem formação na sua área. A presença no país terminou há cerca de duas semanas, tendo Igor Matias e Paulo Silva realizado ações que vão continuar dentro de alguns meses. Durante a presença na Missão, os estudantes dinamizaram a formação inicial em informática a professores da Escola de Cumura. Posteriormente a ação será alargada aos alunos da mesma escola. Está ainda prevista a realização de apoio remoto permanente, assegurado por alunos de Engenharia Informática, combinado com formação presencial a cada trimestre. A presença dos dois estudantes decorreu em colaboração com o Centro de Investigação e Desenvolvimento da Beira (CIDB), O Mundo da Carolina, e a UBI.