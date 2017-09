23-09-2017 20:10

ASAE apreende seis toneladas de queijo que continha água oxigenada

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu seis toneladas de queijo amanteigado numa unidade de produção de queijo da zona Centro. Em comunicado hoje divulgado, a ASAE refere que a Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC) instaurou na última semana um processo-crime contra a genuinidade, qualidade e composição de género alimentício.O processo foi instaurado após a confirmação em laboratório da presença de peróxido de hidrogénio (água oxigenada) em leite cru de ovelha utilizado como matéria-prima para a confeção do queijo apreendido. Fonte oficial da ASAE explicou à agência Lusa que «a adição de água oxigenada tem como principal objetivo ocultar a má qualidade higiénica do leite». Ao todo, foram confiscadas 6.500 unidades de queijo, no valor de 35 mil euros.