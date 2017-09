23-09-2017 16:37

Desfile de moda no La Vie

O La Vie Guarda organiza hoje (17 horas) um desfile de moda com os seus lojistas para dar a conhecer as novas tendências da próxima estação. A atividade terá lugar na Praça da Restauração. O centro comercial convidou jovens de todas as faixas etárias a participarem no desfile e os melhores “modelos” serão eleitos por um júri composto por várias personalidades da cidade. Os dois vencedores vão ganhar um “book” fotográfico profissional que lhes poderá abrir portas na moda. Segundo a Widerproperty, a realização deste evento tem como principal objetivo «reforçar ainda mais os laços com a Guarda, e “abrir” o La Vie à cidade, aos habitantes e aos milhares de visitantes que nos visitam». Já no dia 25 será inaugurada a exposição fotográfica “Eu... o velho da martelada” dedicada ao último artesão de tesouras de tosquia do país, Mateus Miragaia, do Jarmelo.