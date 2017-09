23-09-2017 14:13

Abertas candidaturas ao Prémio Literário Vergílio Ferreira

A autarquia de Gouveia anunciou que está a decorrer até 31 de dezembro o prazo de apresentação de candidaturas ao Prémio Literário Vergílio Ferreira 2018, na categoria de ensaio literário. O galardão, instituído pela Câmara em 1997, pretende homenagear o escritor natural de Melo, naquele concelho, bem como incentivar a produção literária. O prémio distingue as categorias de romance inédito, ensaio literário e, a partir de 2002, a categoria não literária de estudos locais de património, história e cultura do concelho. O vencedor, que vai receber cinco mil euros, será revelado no dia 1 de março de 2018. Já a entrega do galardão ocorrerá em agosto de 2018, na abertura das festas da cidade. Segundo o regulamento, o município também editará a obra premiada em primeira edição, sem pagamento de direitos de autor, até ao valor de três mil euros.