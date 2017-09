23-09-2017 13:20

Livro “Por Amor” apresentado na Guarda

O livro “Por Amor”, sobre a língua gestual e a comunicação com os surdos, é apresentado hoje (16 horas) na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda. Uma das autoras (Alexandra Santiago) é natural e residente na cidade mais alta e filha de pais surdos. Como intérprete de língua gestual habituou-se a lidar com esta situação e é dessa vivência que trata o seu testemunho neste livro. A obra foi coordenada por Susana Barbosa e retrata cinco histórias de pessoas com familiares surdos, contando ainda com os contributos de Cláudia Pedreira, Dina Coelho e Filipa Carvalho. “Por Amor”, editado pela Mosaico de Palavras, foi lançado a 27 de maio, no auditório da Escola Superior de Educação do Porto, e vem acompanhado de um DVD em língua gestual portuguesa.