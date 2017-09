23-09-2017 12:58

Fundação Côa Parque recebe 450 mil euros para projetos turísticos

A Fundação Côa Parque viu aprovada uma candidatura a fundos do Turismo de Portugal, destinados a projetos de valorização turística do Parque e Museu do Côa, no montante de cerca de 450 mil euros. A candidatura foi financiada em 90 por pelo Programa de Apoio à Valorização e Qualificação do Destino, promovido pelo Turismo de Portugal. «O objetivo desta candidatura passa por preservar o património do Vale do Côa, e colocá-lo ao serviço de uma estratégia de dinamização turística e económica que sirva todo o território», frisou o presidente do Conselho Diretivo da Fundação Côa Parque, Bruno Navarro.

Agora será feita uma distinção do que será necessário fazer no Vale do Côa e nos Núcleos de Arte Rupestre. «No Museu do Côa é preciso adotar um discurso museológico, que seja mais cativante, mais interativo e mais dinâmico, que esteja em permanente atualização, acompanhando muito de perto os conhecimentos que vão sendo aportados pelas equipas de investigação da fundação», indicou. Bruno Navarro disse ainda que o Museu do Côa terá de se assumir como «o centro nevrálgico» da programação cultural da região, promovendo o diálogo com as mais diversas manifestações artistas contemporâneas.

Para já, foi diagnosticada a necessidade de atualizar a estrutura tecnológica do museu, bem como as demais valências administrativas e funcionais daquele espaço cultural. Os fundos provenientes da candidatura agora aprovada servirão, também, para reforçar a "marca do museu" através de um plano de ‘marketing’ e comunicação para que seja difundida nas mais diversas plataformas de informação. Outro dos investimentos passa pela aquisição de novas viaturas, até ao final do ano, destinadas à visitação dos núcleos de arte rupestre, abertos ao público, bem como a implementação de um sistema de videovigilância que complemente o serviço de segurança implementado no Parque e no Museu do Côa.

O protocolo de atribuição dos fundos provenientes da candidatura será assinado na segunda-feira, na presença do ministro da Cultura e da secretária de Estado do Turismo, que marcarão presença no fórum “Turismo sustentável no Côa: que futuro?”.