22-09-2017 16:02

Festival da Cherovia faz dez anos com festa rija no centro histórico da Covilhã

O Festival da Cherovia assinala dez anos de existência com um vasto programa de atividades a realizar no centro histórico da Covilhã até domingo.

Esta edição é um misto do que aconteceu até agora neste evento que elevou este tubercúlo a ex-libris da cidade.

A gastronomia volta a ser a “rainha” da festa mas a organização vai reforçar a dinamização com espaços na rua 6 de Setembro, Rua de Olivença, lançar um restaurante panorâmico na muralha no seguimento da rua das Portas de Sol, o saco cherovia da Covilhã e o fidalgo de cherovia.

Há 40 espaços para stands, que conjuntamente com mais 25 espaços devolutos e/ou próprios farão desta a maior edição de sempre do festival.

A animação também não vai faltar nos vários palcos montados (o maior número de sempre) pelo centro da cidade, onde vão atuar artistas e grupos locais de música tradicional, ranchos folclóricos , bombos e bandas.

Os concursos gastronómicos, uma rota gastronómica por restaurantes da cidade, bem como o roteiro de Arte Urbana (com novos elementos), serão outros pontos obrigatórios de passagem para os festivaleiros.