22-09-2017 10:39

Fundão facilita reintegração de reclusos

O município do Fundão assinou recentemente um protocolo com a Direção Geral dos Estabelecimentos Prisionais (DGEP) que permitirá dar trabalho até dez reclusos do estabelecimento prisional da Covilhã na empresa municipal “Viver Fundão”.

A limpeza urbana, os arranjos exteriores e a jardinagem são as atividades que os reclusos terão de realizar, sendo que para integrarem o programa têm de estar ao abrigo do Regime Aberto Externo.

O protocolo entra em vigor de imediato pelo prazo de um ano, renovando-se anualmente, exceto se for renunciado por alguma das partes.