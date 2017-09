21-09-2017 12:26

Homem detido em Pinhel por abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária da Guarda anunciou a detenção, em Pinhel, de um homem pela alegada prática de, «pelo menos», três crimes de abuso sexual de crianças agravados, ocorridos durante vários anos consecutivos, desde há aproximadamente 15 a 5 anos a esta parte.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal, as vítimas são três irmãs da mesma família, à data dos factos todas menores de 14 anos.

«Os abusos foram cometidos por um homem com a idade atual de 67, num contexto de normal desenvolvimento de relação laboral com familiares das vítimas e também de muita proximidade e confiança em relação a estas», refere a PJ em comunicado.

O detido vai ser presente a tribunal para efeitos de primeiro interrogatório judicial e aplicação de adequadas medidas de coação.