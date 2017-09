20-09-2017 13:06

PJ da Guarde deteve um casal por crimes de associação criminosa

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve um casal suspeito da prática dos crimes de associação criminosa, extorsão e coação, perpetrados em coautoria com um grupo de 17 outros suspeitos já detidos no decurso do corrente ano, quatro dos quais permanecem ainda sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e três à medida de coação de obrigação de permanência na habitação. No decurso da respetiva investigação, pendente há já vários meses, foram identificadas mais de 140 vítimas daqueles tipos de crime e também dos crimes de usura, incêndio e de sequestro, as quais admitiram a sua condição de vulnerabilidade e de efetivos lesados pela referida associação criminosa, voltada para a obtenção de elevadas e desproporcionadas vantagens patrimoniais, explorando situações de necessidade dos lesados. Os detidos, com 32 e 41 anos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo em vista a eventual sujeição às adequadas medidas de coação.