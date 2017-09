20-09-2017 11:47

Obras de Aureliano Aguiar no Museu de Arte Sacra

Está patente no jardim do Museu de Arte Sacra, na Covilhã, uma exposição do escultor Aureliano Aguiar com peças construídas a partir de metal reutilizado.

Natural de Coimbra, o artista é académico correspondente da Febacla em Portugal (FEBACLA - Federação Brasileira das Ciências, Letras e Artes), sendo detentor dos Prémios Arte Fantástica “Utopia” 2008, 2009, 2010. A sua obra encontra-se maioritariamente na praça pública, com destaque para as esculturas de homenagem ao bombeiro, em Almodôvar, o Monumento à Árvore, em Odemira, o Dragão em Braga, o “Arcanjo” em Sesimbra ou ainda “D. Manuel I, o Venturoso”, em Serpins. Está atualmente a construir uma peça, com cerca de 14 metros, destinada ao espaço exterior da empresa Efacec. Na Covilhã pode ver-se a “Árvore das Garrafas” com mais de três metros de altura. A exposição termina a 31 de outubro.