19-09-2017 19:51

Fogo consome mato no Jarmelo

56 bombeiros estão a combater um incêndio na zona de São Pedro do Jarmelo (Guarda).

O alerta foi dado cerca das 19h06 e o fogo está a consumir mato. No terreno estão também 14 veículos, tendo um meio aéreo deixado as operações com o cair da noite.