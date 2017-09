19-09-2017 17:42

Exposição de pintura "Dando cor à vida" no Sabugal

A sala de exposições temporárias do Museu Municipal do Sabugal acolhe, até 1 de outubro, a exposição de pintura "Dando Cor à Vida". A mostra é da autoria dos utentes que frequentam o Centro de Atividades Ocupacionais da obra social Padre José Miguel, no Soito. A exposição, com entrada livre, pode ser visitada de segunda-feira a domingo, das 9h30 às 13 horas e das 14 horas às 17h30.